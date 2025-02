Il responsabile delle pagine delle opinioni, David Shipley, ha preferito fare un "passo indietro"

Jeff Bezos, proprietario del Washington Post, interviene sulla linea editoriale del quotidiano. In una email allo staff del Post, pubblicata anche su X, il fondatore di Amazon annuncia che gli editoriali del quotidiano d’ora in poi si concentreranno solamente sulle “libertà personali e il libero mercato” e che “i punti di vista opposti a questi pilastri saranno lasciati ad altri“. Nella mail Bezos spiega anche che il responsabile delle pagine degli editoriali, David Shipley, di fronte alla nuova linea editoriale, ha preferito fare un “passo indietro“. “Rispetto la sua decisione”, scrive, annunciando che il quotidiano è ora alla ricerca di un nuovo responsabile degli editoriali.

I shared this note with the Washington Post team this morning:

I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.

We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too…

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 26, 2025