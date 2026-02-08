Accesso Archivi

Portogallo, elezioni presidenziali: ampia vittoria di Seguro su Ventura

Il candidato alla presidenza Antonio Jose Seguro, del Partito Socialista di centro-sinistra (AP Photo/Armando Franca)
Il vincitore subentrerà a Marcelo Rebelo de Sousa

Vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali in Portogallo per il candidato socialista di centrosinistra António José Seguro sul populista di estrema destra André Ventura. Alla chiusura dei seggi, gli exit poll delle tre principali emittenti televisive del Paese hanno attribuito al moderato Seguro la vittoria con circa il 70% dei voti rispetto ai circa 30% di Ventura. Il vincitore subentrerà al presidente uscente Marcelo Rebelo de Sousa, che ha concluso il limite costituzionale di due mandati quinquennali.

