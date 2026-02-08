Portogallo al ballottaggio per le presidenziali: la sfida è tra Seguro e Ventura

Oggi gli elettori si sono recati alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali portoghesi, con il candidato socialista di centrosinistra António José Seguro fortemente favorito per sconfiggere il populista di estrema destra André Ventura. A Lisbona, gli elettori hanno espresso un certo disappunto nei confronti dei candidati e anche preoccupazioni per l’aumento delle astensioni con le persone che non si sono presentate al voto a seguito delle tempeste che il paese sta affrontando. Recenti sondaggi d’opinione hanno suggerito che Seguro raccoglierà il doppio dei voti di Ventura nel testa a testa tra i due migliori candidati nel primo turno di votazioni del mese scorso, quando nessuno dei candidati ha ottenuto più del 50% dei voti necessari per la vittoria. Ma arrivare al ballottaggio è già una pietra miliare per Ventura e il suo partito Chega (Basta), che è rapidamente diventato una forza significativa nella politica portoghese nel contesto di un più ampio spostamento europeo a destra. Seguro, un politico socialista di lunga data, si è posizionato come un candidato moderato che coopererà con il governo di minoranza di centro-destra del Portogallo, ripudiando le invettive anti-establishment e anti-immigrazione di Ventura. In Portogallo, il presidente è in gran parte una figura di spicco senza potere esecutivo. Tradizionalmente, il capo dello Stato sta al di sopra della mischia politica, mediando le controversie e disinnescando le tensioni.