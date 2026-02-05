Iran, venerdì i negoziati con gli Usa. Sciopero della fame della Premio Nobel Mohammadi in carcere

Si terranno venerdì mattina i colloqui tra Usa e Iran, nell’ottica della de escalation dopo la tensione legata anche alla questione del nucleare di Teheran. A confermare l’appuntamento, dopo il rischio che le trattative saltassero prima di iniziare, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi con un post su X. “I colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti si terranno a Mascate verso le 10 di venerdì mattina. Ringrazio i nostri fratelli omaniti per aver preso tutti gli accordi necessari”.
La vincitrice del premio Nobel per la pace, l’iraniana Narges Mohammadi, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua continua detenzione e le condizioni carcerarie. “Mohammadi è al terzo giorno di sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione illegale e le sue attuali condizioni”, fa sapere la fondazione che porta il suo nome in una dichiarazione, “sono trascorsi cinquantacinque giorni dal 12 dicembre, giorno del violento arresto di Narges Mohammadi da parte delle forze di sicurezza a Mashhad, nel nord-est dell’Iran”. “Considerata la grave storia clinica di Narges Mohammadi, che comprende attacchi di cuore, dolori al petto, pressione alta, nonché problemi al disco spinale e altre malattie, la sua continua detenzione è pericolosa per la sua vita e costituisce una violazione delle leggi sui diritti umani”, si legge nella nota, “è necessario che Narges Mohammadi possa accedere costantemente al suo team medico e continuare le sue cure”.
Il figlio dello Scià di Persia, rovesciato nel 1979 e una delle principali figure dell’opposizione iraniana in esilio, dovrebbe partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco la prossima settimana . Il 65enne Reza Pahlavi ha accettato di partecipare all’incontro di alti politici ed esperti di sicurezza, che si terrà dal 13 al 15 febbraio presso l’Hotel Bayerischer Hof, secondo quanto appreso dagli organizzatori, riferisce la Dpa. Il governo iraniano, al contrario, è stato disinvitato pochi giorni fa. Pahlavi, che vive negli Stati Uniti, ha sostenuto le proteste di massa contro la leadership iraniana ed è considerato la figura più importante e influente dell’opposizione iraniana in esilio. Immagini che lo ritraggono vengono mostrate anche durante le manifestazioni di solidarietà per il movimento di protesta in Iran, in Germania. Una grande manifestazione dal titolo ‘Diritti umani e libertà in Iran: solidarietà internazionale con il popolo iraniano’ è prevista per il 14 febbraio a Monaco di Baviera; Pahlavi ha anche invitato a partecipare sui social media. Gli organizzatori puntano a mobilitare 100.000 partecipanti. L’anno scorso si è molto discusso riguardo all’invito a Pahlavi a Monaco, inizialmente esteso ma poi, in consultazione con il governo federale, “non formalizzato”. Quest’anno, il governo iraniano era stato inizialmente invitato all’evento, ma poi è stato ritirato a seguito della violenta repressione del movimento di protesta, che ha causato migliaia di vittime. In precedenza, il ministero degli Esteri tedesco aveva sconsigliato di estendere l’invito. Si prevede che più di 60 capi di Stato e di governo e quasi 100 ministri degli Esteri e della Difesa parteciperanno alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di quest’anno. Pahlavi aveva già partecipato alla conferenza nel 2023. Suo padre, Mohammad Reza Shah Pahlavi, governò la Persia dal 1941 al 1979, prima di essere rovesciato durante la Rivoluzione Islamica. Reza Pahlavi sarebbe stato l’erede al trono.