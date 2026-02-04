Iran, Trump dopo le schermaglie navali voleva abbandonare i colloqui – La diretta

Dopo le schermaglie navali avvenute nella giornata di martedì con le motovedette di Teheran che hanno tentato di avvicinare una petroliera statunitense nello Stretto di Hormuz e l’abbattimento da parte della portaerei Lincoln di un drone di Teheran che si era avvicinato troppo il presidente americano Donald Trump avrebbe pensato di abbandonare i previsti colloqui con l’Iran. Lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari americani. Gli stessi funzionari aggiungono di non sapere il motivo per cui invece il tycoon abbia poi deciso diversamente.
Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, ha reso noto di ricevuto ieri una telefonata dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. “Durante la chiamata – si legge in una nota di Doha – si è discusso delle relazioni di cooperazione tra i due Paesi e delle modalità per sostenerle e rafforzarle, degli ultimi sviluppi nella regione, oltre a una serie di argomenti di reciproco interesse”. “Le due parti – viene spiegato ancora – hanno inoltre sottolineato l’importanza di intensificare gli sforzi regionali e internazionali per ridurre l’escalation e la tensione nella regione attraverso il dialogo e mezzi pacifici per consolidare la sicurezza regionale”.
Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià, sarebbe stato invitato come ospite alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera in programma al 13 al 15 febbraio. Lo scrive la Bild. “Allo stato attuale, presumiamo che interverrà anche alla manifestazione”, ha detto al giornale tedesco un agente di polizia spiegando che in città saranno schierati oltre 6mila agenti. Pahlavi ha proclamato per il 14 febbraio una ‘Giornata globale di azione’ contro il regime di Teheran invitano gli iraniani di tutto il mondo a scendere in piazza. A Monaco sono prevista circa 100mila dimostranti.
I colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran dovrebbero svolgersi in Oman venerdì. Lo scrive Axios citando una fonte araba. La stessa fonte ha riferito che che l’amministrazione Trump ha accettato la richiesta iraniana di spostare i colloqui dalla Turchia. Sono ancora in corso i negoziati per decidere se i paesi arabi e musulmani della regione si uniranno ai colloqui.
“La Turchia non vuole assolutamente che la nostra regione assista a una nuova guerra o a una nuova ondata di distruzione. Abbiamo dichiarato in tutte le sedi che rifiutiamo qualsiasi intervento militare contro l’Iran. Sottolineiamo alle nostre controparti la necessità di evitare qualsiasi passo che possa aumentare le tensioni”. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un’intervista al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat. “Confermiamo la nostra disponibilità ad assumere un ruolo di mediazione tra Iran e Stati Uniti al fine di ridurre le tensioni e risolvere i problemi, e continuiamo i nostri contatti in questa direzione”, ha aggiunto.