Iran, Trump dopo le schermaglie navali voleva abbandonare i colloqui – La diretta

Dopo le schermaglie navali avvenute nella giornata di martedì con le motovedette di Teheran che hanno tentato di avvicinare una petroliera statunitense nello Stretto di Hormuz e l’abbattimento da parte della portaerei Lincoln di un drone di Teheran che si era avvicinato troppo il presidente americano Donald Trump avrebbe pensato di abbandonare i previsti colloqui con l’Iran. Lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari americani. Gli stessi funzionari aggiungono di non sapere il motivo per cui invece il tycoon abbia poi deciso diversamente.

Iran, il difficile lavoro diplomatico tra Washington e Teheran – Tutte le notizie di oggi, 4 febbraio Inizio diretta: 04/02/26 09:00 Fine diretta: 04/02/26 23:00