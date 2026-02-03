Caso Epstein, il commissario Ue Sefcovic: “Mai avuto contatti con il finanziere”

Il commmissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic smentisce richieste di contatti con Jeffrey Epstein che emergerebbero dai file sul finanziere americano morto e accusato di traffico sessuale. “Non ho mai avuto alcun contatto diretto o indiretto, comunicazione o incontro con Jeffrey Epstein. Non ho autorizzato richieste né ho acconsentito che qualcuno menzionasse il mio nome a Jeffrey Epstein, incluso politico ed ex inviato dell’Unione Europea per il dialogo Kosovo-Serbia, Miroslav Lajcak. Qualsiasi menzione del genere è stata fatta a mia insaputa”, riferisce Sefcovic, tramite il suo portavoce Balazs Ujvari nel briefing quotidiano con la stampa. “Se Miroslav ha menzionato il mio nome, è stato per scopi personali, con i quali non avevo nulla a che fare. Inoltre, non mi è mai stata rivolta alcuna richiesta di incontro o contatto con Jeffrey Epstein, né da Miroslav Lajcak né da nessun altro – precisa ancora il politico slovacco – . Sono sconvolto che il mio nome sia stato usato in quello scambio senza la mia conoscenza o il mio consenso, e una categoria potrebbe rifiutare qualsiasi implicazione del mio coinvolgimento”.

Chi è il presunto intermediario Miroslav Lajcak

Miroslav Lajcak è un politico slovacco ed è stato ex inviato dell’Unione Europea per il dialogo Kosovo-Serbia. “Si è dimesso dall’incarico di Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Primo Ministro slovacco. Anche i suoi servizi all’UE sono avvenuti nell’ambito del precedente mandato, e il suo mandato come Consigliere per la Sicurezza Nazionale è terminato lo scorso anno e non è stato prorogato per quanto riguarda rischi o minacce per la sicurezza. Anche queste questioni sono di competenza delle autorità nazionali, perché sono loro a occuparsene”, spiega la portavoce Anitta Hipper.

Cremlino: “Epstein non ha mai chiesto di incontrare Putin“

Il Cremlino non ha mai ricevuto alcuna proposta dal finanziere americano Jeffrey Epstein per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. “No”, ha risposto telegraficamente l’addesso stampa della presidenza russa, Dmitry Peskov, a una domanda in merito. Lo riporta Interfax.

Ente benefico di Sarah Ferguson chiude dopo la pubblicazione dei file Epstein

L’ente benefico fondato da Sarah Ferguson, ex duchessa di York, chiude a seguito della pubblicazione di e-mail che dimostrano la profondità della sua amicizia con il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein. Sarah’s Trust, che si occupava di migliorare la vita di donne e bambini, ha dichiarato che chiuderà per il “prossimo futuro”, in seguito alle rivelazioni contenute negli ultimi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Ferguson è l’ex moglie dell’ex principe Andrea, che è stato privato dei suoi titoli reali a causa dei suoi legami con Epstein. “La nostra presidente Sarah Ferguson e il consiglio di amministrazione hanno concordato con rammarico che l’ente benefico chiuderà a breve per il prossimo futuro”, ha scritto il trust in un comunicato ieri sera, “la questione è stata discussa e preparata per alcuni mesi”.