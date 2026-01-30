Luigi Mangione, esclusa la pena di morte nel caso per l’omicidio di Brian Thompson

Luigi Mangione, se condannato per l’omicidio del ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson avvenuto nel dicembre 2024 a New York, non rischierà la pena di morte. Lo ha stabilito la giudice federale Margaret Garnett, segnando una sconfitta per i procuratori federali, che si erano mostrati irremovibili nel voler perseguire la pena capitale in questo caso.

Le motivazioni della giudice

Garnett ha respinto l’accusa federale di omicidio che avrebbe consentito ai procuratori di chiedere la pena capitale, ritenendola tecnicamente viziata. Ha scritto di averlo fatto per “escludere la pena di morte come pena disponibile da prendere in considerazione dalla giuria” nel valutare se condannare Mangione. Garnett ha anche respinto l’accusa di possesso di arma da fuoco, ma ha mantenuto le accuse di stalking, che comportano una pena massima dell’ergastolo. Per chiedere la pena di morte, i pubblici ministeri dovevano dimostrare che Mangione aveva ucciso Thompson mentre commetteva un altro “reato di violenza”. Lo stalking non rientra in questa definizione, ha scritto Garnett nella sua opinione, citando la giurisprudenza e i precedenti legali.

Ammesse al processo le prove rinvenute nello zaino di Mangione

La giudice ha anche stabilito che le prove rinvenute nello zaino di Mangione al momento del suo arresto saranno ammesse al processo. La polizia sequestrò diversi oggetti dallo zaino di Mangione, tra cui una pistola, un caricatore pieno e un quaderno rosso: elementi chiave che, secondo le autorità, lo collegano all’omicidio. Gli avvocati di Mangione avevano chiesto che tali prove fossero escluse dal processo, sostenendo che la perquisizione dello zaino del loro assistito fosse illegale in quanto non era stato ancora ottenuto un mandato e non sussisteva alcuna minaccia immediata che giustificasse una perquisizione senza mandato.

Il processo

Mangione, 27 anni, si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio a livello federale e statale. Le accuse statali comportano anche la possibilità dell’ergastolo. La selezione della giuria nel caso federale è prevista per l’8 settembre, seguita dalle dichiarazioni preliminari e dalle testimonianze a partire dal 13 ottobre. La data del processo statale non è stata ancora fissata. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha inviato una lettera in cui esortava il giudice incaricato del caso a fissare la data del processo per il 1° luglio.

Chi era Brian Thompson

Brian Thompson, 50 anni, fu ucciso il 4 dicembre 2024 mentre si recava a piedi in un hotel nel centro di Manhattan per la conferenza annuale degli investitori della UnitedHealth Group. Il video di sorveglianza ha filmato un uomo a volto coperto che gli ha sparato alle spalle. La polizia afferma che sulle munizioni erano scritte le parole “ritardare”, ‘negare’ e “deporre”, imitando una frase usata per descrivere il modo in cui le assicurazioni evitano di pagare i risarcimenti.

Mangione, laureato in un’università della Ivy League e proveniente da una ricca famiglia del Maryland, è stato arrestato cinque giorni dopo in un McDonald’s ad Altoona, in Pennsylvania, a circa 370 chilometri a ovest di Manhattan.