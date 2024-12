Un uomo a volto coperto gli ha sparato al petto e a una gamba fuori dall'hotel Hilton

Brian Thompson, 50 anni, è stato ucciso a colpi di pistola alle 6.45 (ora locale) a New York fuori dall’hotel Hilton di Manhattan, sulla Sesta Avenue, in prossimità della 54esima strada, Era l’amministratore delegato della compagnia assicurativa United Healthcare, la cui società madre UnitedHealth Group, il più grande gruppo assicurativo sanitario del mondo.

L’agguato

Thompson è stato colpito più volte a distanza ravvicinata dal killer. A sparargli al petto e al gamba è stato un uomo dal volto coperto da un passamontagna che indossava un giubbotto nero e uno zainetto. L’aggressore è fuggito prima a piedi in un vicolo a West 55th Street e poi in bicicletta ungo la Sesta Avenue. Risulta ancora latitante.

Thompson non alloggiava all’Hilton, si trovava a New York per partecipare alla annuale conferenza degli investitori della sua compagnia assicurativa. La polizia ritiene che si tratti di un attacco mirato.

Polizia NY: “Contro ceo United Healthcare attacco mirato”

Quello contro Brian Thompson è stato un “attacco sfacciato e mirato“. Lo ha detto la capa della polizia di New York, Jessica Tisch, durante un briefing nel quale ha riferito dell’omicidio del ceo di UnitedHealthcare. “Non sembra essere un atto di violenza casuale. Molte persone sono passate davanti al sospettato, ma lui sembrava aspettare il suo obiettivo designato”, ha detto. Tisch ha inoltre riferito che il sospettato è rimasto “in agguato per diversi minuti” prima di vedere Thompson dirigersi verso l’hotel dove United Health Group stava tenendo una conferenza per gli investitori. Il sospettato si è avvicinato a Thompson da dietro e ha sparato diversi colpi, colpendo la vittima almeno una volta alla schiena e una volta al polpaccio destro.

Il killer è arrivato sul posto a piedi circa cinque minuti prima dell’arrivo di Thompson. Il presunto assassino sembra essere un uomo dalla pelle chiara che indossava una giacca marrone chiaro o color crema, una maschera nera, scarpe da ginnastica bianche e nere e uno zaino grigio “molto caratteristico”. Un altro ufficiale di polizia, Jeffrey Maddrey, nel briefing ha riferito che “il movente di questo omicidio è attualmente sconosciuto, ma in base alle prove che abbiamo finora, sembra che la vittima sia stata specificamente presa di mira, ma a questo punto non sappiamo perché”. Il tiratore è fuggito a piedi finché non ha preso una CitiBike elettrica, con cui è entrato a Central Park. Il sospettato è ancora in libertà e la polizia offre una ricompensa di 10mila dollari per informazioni.

