L'amministratore delegato della compagnia assicurativa guidava la società dall'aprile del 2021

Brian Thompson, amministratore delegato della compagnia assicurativa United Healthcare, ucciso questa mattina a New York guidava la società dall’aprile del 2021. Prima di questo ruolo, era stato Ceo dell’attività dei programmi governativi di UnitedHealthcare, tra cui Medicare & Retirement, la più grande attività dedicata alle esigenze di salute e benessere degli anziani e di altri beneficiari di Medicare e Community & State, che fornisce prodotti e servizi sanitari agli stati che si prendono cura degli svantaggiati economicamente, degli indigenti dal punto di vista medico e di coloro che non beneficiano della copertura sanitaria finanziata dal datore di lavoro. Thompson era stato anche amministratore delegato dell’organizzazione Medicare & Retirement. Entrato a far parte di UnitedHealth Group nel 2004 nello sviluppo aziendale lavorando su fusioni e acquisizioni da allora aveva ricoperto numerose posizioni di leadership tra cui direttore finanziario per UnitedHealthcare Employer & Individual, Community & State e Medicare & Retirement e, all’inizio della sua carriera, era stato anche Cpa praticante presso PricewaterhouseCoopers, in qualità di manager nel gruppo Transaction Advisory Services della pratica di revisione. Thompson si era laureato presso l’Università dell’Iowa.

United Healthcare è l’attività di benefit sanitari di UnitedHealth Group, un gruppo statunitense di assistenza sanitaria e benessere che lavora per aiutare a costruire un sistema sanitario moderno e ad alte prestazioni attraverso un migliore accesso, convenienza, risultati ed esperienze. Il gruppo, nel terzo trimestre del 2024, ha visto aumentare i propri ricavi di quasi 8,5 miliardi di dollari arrivando a 100,8 miliardi sull’intero anno. Nel gruppo UnitedHealth anche Optum, azienda che fornisce una migliore assistenza con il ricorso a tecnologia e dati. Il gruppo United Healthcare collabora con governi, datori di lavoro, partner e fornitori assistendo 149 milioni di persone. Gli oltre 396mila membri del team includono: 151mila professionisti clinici; 50mila professionisti a contatto con il cliente e 37mila professionisti della tecnologia. La società collabora con oltre 1,3 milioni di medici e pofessionisti dell’assistenza e oltre 6.700 ospedali e strutture di assistenza in tutti gli Stati Uniti. La società offre Medicare, un’assicurazione sanitaria individuale offerta ai cittadini statunitensi e ad altri individui idonei in base all’età, alla disabilità o alle condizioni mediche qualificanti. La copertura Medicare include una parte offerta dal governo federale e Medicare Advantage, per la copertura dei farmaci da prescrizione, offerti da compagnie assicurative private. I piani di assicurazione integrativa Medicare (Medigap) sono offerti anche da compagnie assicurative private e aiutano a pagare alcune spese vive che gli altri piani non pagano. I premi vengono rideterminati ogni anno e, a fine autunno, vengono annunciati i premi in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo. I piani di assistenza sanitaria offerti sono per tutte le età, tutti gli stili di vita e tutti i tipi di budget, inclusi programmi per i membri per individui e famiglie, persone con assicurazione sanitaria tramite lavoro e beneficiari di Medicare e Medicaid. United Healthcare assiste anche le persone che vivono e lavorano all’estero, fornendo assicurazione sanitaria e assistenza a livello internazionale tramite le strutture che a lei fanno capo in Sud America ed Europa. UnitedHealth Group è al sesto posto nella classifica delle migliori aziende statunitensi ‘Fortune 500’, stilata dalla rivista Fortune.

