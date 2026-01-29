Minneapolis, lo zar delle frontiere Homan: “Mandato da Trump per riportare la legge e l’ordine”

Rimane alta la tensione in Minnesota dove in poche settimane l’ICE ha ucciso due cittadini, Renee Good e Alex Pretti

Rimane alta la tensione negli Stati Uniti e in particolare a Minneapolis, dove due cittadini sono stati uccisi dagli agenti federali dell’ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement. Le tragiche morti di Renee Good, il 7 gennaio, e di Alex Pretti, il 24 gennaio, hanno scosso tutto il mondo e contribuito ad aumentare le proteste di massa nel Minnesota e in molte città statunitensi.

Nonostante i Democratici abbiano chiesto che il Border Patrol lasci lo Stato, il cosiddetto “zar delle frontiere” Tom Homan ha dichiarato in conferenza stampa che resterà “finché il problema non sarà risolto”. “Abbiamo fatto molti progressi, molti progressi negli ultimi tre giorni”, ha detto ai giornalisti il funzionario, inviato da Donald Trump Minneapolis per prendere le redini del giro di vite sull’immigrazione.

Homan: “A Minneapolis per eliminare le minacce”

“Sono qui per conto del presidente” Donald Trump e “sono sul campo per ripristinare la legge e l’ordine” e lavorare per “eliminare le minacce dalla comunità”, ha affermato ancora Tom Homan aggiungendo che il suo obiettivo è identificare e rimuovere gli immigrati che “costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica e nazionale”.

Giudice ordina lo stop a detenzione e deportazione di rifugiati

Intanto il giudice federale del Minnesota, John Tunheim, ha ordinato agli agenti federali di interrompere la detenzione e la deportazione dei rifugiati che erano stati legalmente ammessi negli Stati Uniti e di rilasciare immediatamente quelli attualmente detenuti per un riesame dei loro casi. Lo riporta il New York Times. Il magistrato – viene spiegato – ha concesso un’ordinanza restrittiva temporanea, bloccando per ora l’operazione dell’amministrazione Trump, che finora ha coinvolto almeno 100 persone. È probabile che il governo presenterà ricorso contro la sentenza.

“I rifugiati hanno il diritto legale di risiedere negli Stati Uniti, il diritto di lavorare, il diritto di vivere in pace e, soprattutto, il diritto di non subire il terrore di essere arrestati e detenuti senza mandato o motivo nelle loro case o mentre si recano a funzioni religiose o a fare la spesa”, ha scritto Tunheim nelle motivazioni della sua ordinanza pubblicata da alcuni media americani.