Minneapolis, Trump contro il sindaco Frey: “Gioca con il fuoco”



Donald Trump contro il sindaco di Minneapolis Frey. “Sorprendentemente, Jacob Frey ha appena dichiarato che ‘Minneapolis non applica e non applicherà le leggi federali sull’immigrazione’. Questo dopo aver avuto un’ottima conversazione con lui. Qualcuno dovrebbe spiegargli che questa affermazione costituisce una gravissima violazione della legge e che sta giocando con il fuoco”, ha scritto il presidente americano su Truth commentando le dichiarazioni del primo cittadino. Per la Cnn, intanto, sarebbero due gli agenti che hanno sparato durante lo scontro con Alex Pretti, il manifestante ucciso da un agente federale dell’immigrazione a Minneapolis . La tv americana fa riferimento alla Homeland Security nel rapporto iniziale su quanto avvenuto in Minnesota. Il rapporto, come riporta il sito web, – tratto dall’indagine iniziale della Customs and Border Protection sulla sparatoria di Pretti – dice che un agente ha urlato più volte: “Ha una pistola” prima che due agenti sparassero mentre lottavano con lui a terra.” Il personale del CBP ha tentato di prendere Pretti in custodia. Lui ha resistito e ne è seguita una colluttazione”. “Durante lo scontro, un agente della pattuglia di frontiera ha urlato più volte: ‘Ha una pistola!’. Il comandante della Border Patrol Gregory Bovino, ha lasciato Minneapolis martedì 27 gennaio e starebbe tornando al settore El Centro della California, dove ricopre il ruolo di agente capo della pattuglia, secondo una fonte delle forze dell’ordine federali.

“Bovino è molto bravo, ma è un tipo piuttosto eccentrico. In alcuni casi è un bene, forse qui non lo è stato”, ha detto Trump, intervistato da Fox. Poi in un comizio in Iowa ha sottolineato che Alex Pretti, non avrebbe dovuto portare una pistola. “Non mi piace il fatto che avesse una pistola, non mi piace che avesse due caricatori completamente carichi. Sono molte cose brutte. E nonostante ciò, direi che è stato molto sfortunato”. E sui manifestanti che protestano contro l’Ice a Minneapolis Trump ha sottolineato che sono tutti agitatori pagati. “Una volta c’erano le proteste e c’erano ragazzi che preparavano cartelli in uno scantinato. Vengono pagati per andare e non sanno nemmeno il perché, quando li intervistano: ‘perché sei qui? Non lo so’. Non ne hanno idea”, ha spiegato. Infine, Abc News riporta le parole del presidente americano sull’aggressione subita dalla deputata democratica Ilhan Omar, colpita da una sostanza sconosciuta durante un incontro pubblico. “E’ un’impostora”, ha detto. “Probabilmente si è spruzzata da sola, conoscendola”. “Non ho visto il video – ha aggiunto -spero di non dovermi preoccupare”.