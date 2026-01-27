Alex Pretti, Trump: “Non era un assassino, ma i manifestanti non possono avere armi”

Il presidente Usa, Donald Trump, ha affermato che Alex Pretti, il manifestante 37enne ucciso a Minneapolis da agenti federali, non era un assassino, ma ha aggiunto che i manifestanti “non possono avere armi” come Pretti e che “si tratta di un incidente molto sfortunato”. “No”, ha risposto Trump quando gli è stato chiesto se Pretti fosse un “assassino” come ha invece affermato sabato il vice capo di Gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller, che sui social aveva scritto che era un “assassino” che “ha cercato di uccidere agenti federali”. Il post era stato condiviso dal vice presidente Usa JD Vance. “Detto questo, non si possono avere armi. Non si può camminare con le pistole, non si può proprio, non si può fare. Ma è un incidente molto sfortunato”, ha aggiunto Trump.

Trump: “La morte di Alex Pretti è molto triste”

La morte di Alex Pretti a Minneapolis, ucciso da agenti federali, è “molto triste“. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, aggiungendo che seguirà da vicino le indagini sull’uccisione. “È una situazione molto triste”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca, aggiungendo che è in corso una “grande indagine”. Poi quando gli è stato chiesto della famiglia di Pretti Trump ha risposto: “Amo tutti. Amo tutta la nostra gente. Amo la sua famiglia. È una situazione molto triste”. E ancora: “Voglio vedere l’indagine. La seguirò da vicino e voglio che sia un’indagine molto onorevole e onesta. Devo vederla con i miei occhi”.

Trump: “Kristi Noem non lascia, sta facendo ottimo lavoro”

Il presidente Usa, Donald Trump, ha escluso le dimissioni della segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem in relazione ai fatti di Minneapolis. Quando i giornalisti, mentre lasciava la Casa Bianca per recarsi in Iowa, gli hanno chiesto se Noem rassegnerà le dimissioni, il presidente ha risposto con una sola parola, “no“. I democratici al Congresso hanno chiesto le dimissioni di Noem dopo che agenti federali hanno ucciso due persone nel giro di pochi giorni a Minneapolis che protestavano contro le misure di controllo dell’immigrazione. Trump ha inviato il suo responsabile della sicurezza delle frontiere Tom Homan a Minneapolis e ha dichiarato che Homan incontrerà sia il sindaco della città che il governatore del Minnesota. “Sta incontrando il governatore e, credo, più tardi incontrerà anche il sindaco”, ha detto.