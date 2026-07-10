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venerdì 10 luglio 2026

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Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026: la semifinale in diretta

Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026: la semifinale in diretta
(AP Photo/Kin Cheung)
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I due si affrontano sull’erba londinese per la quarta volta in cinque anni

Wimbledon 2026, la semifinale Sinner-Djokovic in diretta
Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano a Wimbledon per la quarta volta in cinque anni e per la terza volta in quattro anni, in palio ci sarà un posto nella finale del torneo sull’erba più prestigioso del mondo. L’italiano e il serbo si scontrano in una semifinale Slam per la seconda volta in questo 2026. All’Australian Open Nole ha sconfitto il tempo e l’azzurro, piegato 6-4 al quinto set.
Inizio diretta: 10/07/26 17:14
Fine diretta: 10/07/26 22:00

Punti chiave

Secondo set, 1-0 Djokovic

Il serbo tiene il servizio nel primo game del secondo set

Sinner vince il primo set 6-4

Jannik tiene il servizio e si aggiudica il primo set per 6-4 

Break di Sinner: 5-4 per l'azzurro

Break di Sinner: con un passante l’altoatesino chiude il game strappando la battuta al serbo 

Sinner tiene il servizio, 4-4

Sinner tiene il servizio a zero: 4-4 

Sinner-Djokovic 3-4

Nole tiene il servizio lasciando solo un 15 a Sinner 

Sinner tiene il servizio: 3-3 

Sinner tiene il servizio e raggiunge il serbo: 3-3 

Sinner-Djokovic 2-3

Il serbo fatica ma tiene il servizio: 3-2 per Nole 

Sinner-Djokovic 2-2

Sinner tiene il servizio, chiudendo il game con un ace: 2-2

Sinner-Djokovic 1-2

Nessuno scossone. Nole tiene il servizio e conduce 2-1.

Sinner-Djokovic 1-1

L’azzurro tiene il servizio: 1-1

Djokovic tiene il servizio: 1-0

Novak Djokovic tiene il servizio al primo game: 1-0 per il serbo. 

Sinner e Djokovic sono entrati in campo

Jannik Sinner e Novak Djokovic sono entrati sul centrale di Wimbledon per il riscaldamento 

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