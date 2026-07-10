Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026: la semifinale in diretta

Wimbledon 2026, la semifinale Sinner-Djokovic in diretta

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano a Wimbledon per la quarta volta in cinque anni e per la terza volta in quattro anni, in palio ci sarà un posto nella finale del torneo sull’erba più prestigioso del mondo. L’italiano e il serbo si scontrano in una semifinale Slam per la seconda volta in questo 2026. All’Australian Open Nole ha sconfitto il tempo e l’azzurro, piegato 6-4 al quinto set.