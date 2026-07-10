Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026: la semifinale in diretta

Punti chiave
Il serbo tiene il servizio nel primo game del secondo set
Jannik tiene il servizio e si aggiudica il primo set per 6-4
Break di Sinner: con un passante l’altoatesino chiude il game strappando la battuta al serbo
Sinner tiene il servizio a zero: 4-4
Nole tiene il servizio lasciando solo un 15 a Sinner
Sinner tiene il servizio e raggiunge il serbo: 3-3
Il serbo fatica ma tiene il servizio: 3-2 per Nole
Sinner tiene il servizio, chiudendo il game con un ace: 2-2
Nessuno scossone. Nole tiene il servizio e conduce 2-1.
L’azzurro tiene il servizio: 1-1
Novak Djokovic tiene il servizio al primo game: 1-0 per il serbo.
Jannik Sinner e Novak Djokovic sono entrati sul centrale di Wimbledon per il riscaldamento