Wimbledon 2026, Zverev in finale per la prima volta: Fery battuto in tre set

E’ Alexander Zverev il primo finalista del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Il tennista tedesco, numero 3 del mondo e 2 del seeding, recente vincitore del Roland Garros, ha battuto nettamente in semifinale il britannico Arthur Fery, con il punteggio di 7-6 (0), 6-2, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per Zverev è la prima finale in carriera a Wimbledon, la quinta a livello Slam. Il tedesco diventa il terzo uomo nell’Era Open a raggiungere la finale del Grande Slam successivo dopo aver vinto il primo Major, dopo Andy Murray e Daniil Medvedev. Zverev non era mai andato oltre gli ottavi di finale nelle sue precedenti nove partecipazioni a Wimbledon, diventa il primo tedesco a raggiungere la finale in singolare maschile dopo le sette giocate da Boris Becker. In finale Zverev affronterà il vincente della seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Il tedesco: “E’ fantastico, sono incredibilmente felice”

“E’ fantastico, è il torneo dove ho fatto più fatica e sono incredibilmente felice ed orgoglioso. Ma domenica c’è ancora un match, quindi calma”, ha dichiarato a caldo Zverev nella classica intervista a borgo campo. “Fery si è dimostrato un giocatore incredibile, per lui è solo l’inizio. Sapevo che il 99.9% del pubblico era dalla sua parte, ma mi sono divertito perchè è stato comunque rispettoso e si dovrebbe prendere esempio”, ha aggiunto. “Chi preferisco per la finale? Se ci fosse un junior sarebbe meglio. C’è uno che ha vinto tante volte qui, devo avere fiducia in me stesso e pensare di poter vincere”, ha concluso Zverev parlando degli altri due semifinalisti Jannik Sinner e Novak Djokovic.