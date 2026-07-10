Iran, Trump: “I colloqui continuano ma il cessate il fuoco è finito”

Il presidente Usa Donald Trump con un post su Truth annuncia: “La Repubblica Islamica dell’Iran ci ha chiesto di proseguire i ‘colloqui‘. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato!”. Negoziatori del Qatar si sarebbero recati in Iran, in coordinamento con gli Stati Uniti, per incontrare funzionari iraniani nel tentativo di allentare la tensione e creare le condizioni per la ripresa dei negoziati, scrive Axios. Nella notte gli Usa hanno colpito diverse città portuali del sud e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare mentre Teheran ha risposto con raid su diversi Paesi del Golfo.

Il presidente Usa: “Se mi uccidono ho lasciato istruzioni: bombardarli con potenza mai vista”

Donald Trump ha “lasciato istruzioni” nel caso l’Iran dovesse riuscire ad assassinarlo e le conseguenze per la Repubblica islamica sarebbero catastrofiche. “Sono sulla loro lista da molto tempo. È con questo che abbiamo a che fare”, ha affermato il presidente in un’intervista al New York Post, in riferimento ai piani di Teheran per ucciderlo. “L’unica cosa è che ho lasciato istruzioni: se dovesse succedere qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli con una potenza mai vista prima“, ha affermato Trump. Quanto alle notizie secondo cui questa settimana Israele avrebbe segnalato informazioni di intelligence su un complotto per eliminare il presidente americano, Trump ha indicato che non vi è alcun nuovo piano da parte dell’Iran, pur sottolineando che Teheran ne desidera la morte da anni. “No, no. Israele non ha trovato nulla. No, no”, ha detto. “Sono il numero uno [nella lista degli obiettivi iraniani] da molto tempo; è così che vanno le cose, sa”. Il presidente ha poi aggiunto: “Spero che sentirete la mia mancanza”.

Cnn: “Trump contrario a partecipazione Israele ai raid”

L‘amministrazione non vuole che Israele sia coinvolto nei raid aerei contro l’Iran per timore di perdere il controllo del conflitto, afferma la Cnn citando due fonti israeliane. Seconda una delle due fonti il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “vorrebbe davvero” partecipare agli attacchi statunitensi ma al momento gli Stati Uniti “non desiderano” il coinvolgimento di Israele. Trump infatti non desidererebbe un ritorno a una guerra su vasta scala e, al massimo, potrebbe essere disposto a ripristinare il blocco navale dei porti iraniani.

A Mashdad la sepoltura di Khamenei: mistero su uomo a volto coperto

Una folla di migliaia e migliaia di persone si è raccolta oggi a Mashhad, la seconda città più grande dell’Iran, per la sepoltura dell’ex leader supremo Ali Khamenei. E stanno facendo scatenare i social le immagini di un uomo che vestiva un berretto da baseball ed era a volto coperto al funerale. Gli utenti hanno ipotizzato che potesse essere il suo erede, il figlio Mojtaba Khamenei, cammuffato per partecipare alle esequie. L’uomo misterioso è stato ripreso dall’emittente statale iraniana e si è distinto tra il ristretto gruppo di persone presenti a un evento privato che si è tenuto giovedì per la famiglia e gli amici più stretti di Khamenei, guidato da un altro dei suoi figli, Mostafa. Sui social, gli utenti hanno analizzato attentamente la corporatura, gli occhiali e l’altezza dell’uomo, confrontandoli con quelli della nuova Guida Suprema nel tentativo di stabilire se fosse proprio lui a nascondersi dietro la maschera. Mojtaba Khamenei non ha ancora fatto alcuna apparizione pubblica dalla sua nomina, avvenuta quattro mesi fa.