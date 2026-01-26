Nuova Zelanda, continuano le ricerche dei sei dispersi dopo la frana al Beachside Holiday Park

Proseguono le ricerche delle sei persone disperse, e presumibilmente decedute, nella frana che ha colpito il Beachside Holiday Park, situato ai piedi del Monte Maunganui in Nuova Zelanda. Le autorità hanno riferito che le ricerche potrebbero richiedere ancora diversi giorni, dopo che sono state interrotte nel fine settimana per timore che il terreno fosse instabile. Le persone disperse hanno un’età compresa tra i 15 e i 71 anni e tra loro ci sono un turista svedese e un adolescente originario dell’Italia.