Cagliari-Udinese 0-2, salvezza rimandata per i sardi

Cagliari-Udinese, match valido per la 36a giornata di Serie A, finisce 0-2 per i friulani che impediscono così ai padroni di casa di raggiungere la salvezza aritmetica. A mettere la firma sulla partita ci pensano Buksa (all’11’ della ripresa) e Gueye (che raddoppia in pieno recupero, a tempo scaduto). I bianconeri salgono quindi a 50 punti, momentaneamente al nono posto in classifica, mentre i sardi restano fermi alla 15a posizione, a quota 37 punti.
Cagliari-Udinese, il tabellino della partita
Cagliari (3-5-2): Caprile (cap.); Zé Pedro (dal 16’ st Sulemana), Dossena, Rodriguez; Palestra (dal 16’ st Zappa); Adopo (dal 43’ st Belotti), Gaetano, Folorunsho (dal 27’ st Albarracin), Obert (dal 43’ st Trepy); Esposito, Mendy.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Deiola, Raternik, Mina, Malfitano. All. Pisacane
Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic (dal 9’ st Bertola), Kristensen, Solet; Ehizibue (dal 33’ st Arizala), Piotrowski (dal 9’ st Miller), Karlstrom (cap.), Atta, Kamara; Zaniolo (dal 33’ st Gueye), Buksa (dal 19’ st Davis).
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Bayo, Camara, Zemura. All. Runjaic
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Scatragli – Trinchieri
IV ufficiali: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Cosso
Marcatori: Buksa al 11’ st, Gueye al 51’ st
Ammoniti: Ehizibue (U) al 44’ pt, Zé Pedro (C) al 8’ st
Espulsi: nessuno