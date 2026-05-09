A Roma il corteo per il Giorno della vittoria contro il nazifascismo

Un centinaio di persone è scesa in piazza a Roma per ricordare il Giorno della vittoria contro il nazifascismo, quando 81 anni fa, nel 1945, l’Armata rossa sovietica fece capitolare la Germania hitleriana. Alla manifestazione, che da piazza Vittorio ha raggiunto il quartiere San Lorenzo, hanno preso parte esponenti, tra gli altri, di Potere al Popolo, Cambiare Rotta, OSA e del Partito Comunista. Bandiere rosse, ma anche di Cuba e della Palestina, hanno fatto da contorno a una marcia in cui sono stati intonati inni e cori comunisti. “Socialismo o barbarie” la scritta sullo striscione di testa.