Julio Iglesias, la procura archivia la denuncia per un difetto di giurisdizione

La procura spagnola ha archiviato la denuncia effettuata contro il cantante Julio Iglesias da due sue ex dipendenti per presunta violenza sessuale e tratta di esseri umani. Lo riportano i media di Madrid. Secondo quanto spiegato la procura ha concluso che i tribunali spagnoli non hanno giurisdizione per indagare sui fatti denunciati in quanto le presunte azioni illecite dell’artista si sarebbero verificate nel 2021 nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas.

Il video virale del bacio ‘forzato’

Aveva fatto scalpore sui social, diventando virale, un vecchio video televisivo del cantante risalente al 2004, quando lo stesso Iglesias era ospite della rete argentina Telefé. Il cantante spagnolo bacia ripetutamente la conduttrice Susana Giménez, nonostante la donna mostri chiaramente disagio e cerchi di fermarlo dicendo frasi come “No Julio, sei un uomo sposato”. Iglesias insiste più volte, afferrandole la testa con entrambe le mani e continuando a baciarla, mentre la presentatrice cerca di imporre limiti davanti alle telecamere.