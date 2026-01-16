Julio Iglesias si difende: “Accuse false, mai abusato di una donna”

Julio Iglesias rompe il silenzio e si difende dopo le accuse di abusi sessuali e violenze da parte di due donne, ex dipendenti del celebre cantante spagnolo. “Con profondo dispiacere rispondo alle accuse mosse da due persone che in passato hanno lavorato a casa mia. Nego di avere abusato, costretto o mancato di rispetto a nessuna donna. Queste accuse sono assolutamente false e mi causano grande tristezza. Non avevo mai sentito tanta cattiveria, ma ho ancora la forza di far conoscere alla gente tutta la verità e difendere la mia dignità di fronte a un’offesa così grave”, scrive l’artista in un post su Instagram. “Non posso dimenticare le tantissime persone care che mi hanno inviato messaggi di affetto e lealtà; ho trovato in loro grande conforto”, aggiunge il cantante.

Le accuse a Julio Iglesias: l’inchiesta giornalistica e la denuncia

Il caso è scoppiato a seguito di un’inchiesta giornalistica condotta dal sito di notizie elDiario.es e dall’emmittente statunitense in lingua spagnola Univision, durata tre anni. Secondo quanto hanno denunciato le due donne, nel 2021 Julio Iglesias avrebbe abusato del suo potere per sfruttarle lavorativamente e aggredirle sessualmente mentre lavoravano nelle sue residenze in Repubblica Dominicana e alle Bahamas, in un contesto di intimidazione. In alcuni casi gli abusi e le aggressioni sarebbero stati commessi in presenza di altre impiegate di Iglesias che avevano un potere gerarchico sulle denuncianti. Le due donne, che vengono assistite legalmente dall’ong Women’s Link Worldwide hanno sporto denuncia presso la procura dell’Audiencia Nacional spagnola, che le ascolterà nei prossimi giorni come “testimoni protette”. Secondo il team legale di Women’s Link Worldwide i comportamenti di cui è accusato Iglesias potrebbero costituire reati di: tratta di esseri umani con il fine di imporre lavori forzati e servitù, molestie sessuali, aggressione sessuale e lesioni nonché reati contro i diritti dei lavoratori.

Il cantante è rimasto in silenzio fino ad oggi. Ieri la rivista spagnola íHola! era riuscita a mettersi in contatto con Iglesias: l’artista non aveva rilasciato dichiarazioni, dicendo che per lui non era il momento di parlare ma che questo momento sarebbe arrivato molto presto. “Julio sta preparando la sua difesa e tutto sarà chiarito. Vuole andare a fondo della questione e vuole che non rimangano dubbi sulle reali circostanze e sulla vera versione di quanto accaduto”, ha scritto ieri íHola!, sottolineando che l’entourage del cantante mantiene il massimo riserbo, evitando dichiarazioni pubbliche, ma in privato nega totalmente i fatti e si dice sbalordito da quanto stia accadendo.