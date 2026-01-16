Spagna, Julio Iglesias e il bacio forzato a una conduttrice tv: il video è virale

(LaPresse) Un vecchio video televisivo di Julio Iglesias del 2004 è diventato virale in Spagna dopo le recenti accuse di abusi sessuali mosse da due ex collaboratrici nei confronti del cantante. Nella clip, trasmessa dalla rete argentina Telefé, Iglesias, ora 82enne, bacia ripetutamente la conduttrice Susana Giménez, nonostante la donna mostri chiaramente disagio e cerchi di fermarlo dicendo frasi come “No Julio, sei un uomo sposato”. Iglesias insiste più volte, afferrandole la testa con entrambe le mani e continuando a baciarla, mentre la presentatrice cerca di imporre limiti davanti alle telecamere. Il video, condiviso sui social dalla giornalista spagnola Almudena Ariza, è stato reinterpretato nel contesto attuale come possibile indicazione di un modello di comportamento coerente con le accuse recentemente presentate alla Corte Suprema spagnola.