Ucraina, Rutte: "Non ho mai dubitato del sostegno Usa"

Mark Rutte ha affermato che gli Stati Uniti sono “veramente impegnati” a sostenere l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina. Il segretario della Nato ha partecipato a una colazione organizzata dalla Victor Pinchuk Foundation e da EastOne al World Economic Forum di Davos. “Non ne ho mai dubitato – ha detto Rutte riferendosi al sostegno Usa – È stato il presidente Trump a sbloccare la situazione con Putin, avviando i negoziati. Il che è stato fondamentale perché era l’unico in grado di smuovere le cose dalla sua posizione quando è entrato in carica a gennaio”. Rutte ha concluso dicendo che l’obbiettivo è quello di “porre fine alla guerra, una fine sostenibile in cui la Russia non tenterà mai più di attaccare“.