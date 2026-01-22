Ucraina, Zelensky in viaggio verso Davos, alle 13 incontrerà Trump – La diretta

Giornata importante per i negoziati sulla guerra in Ucraina. Mentre a Mosca si tiene un incontro tra l’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e il presidente russo Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si reca a Davos in Svizzera dove dovrebbe incontrare il leader statunitense Donald Trump. Ecco tutte le notizie di oggi in diretta.
“Abbiamo posto fine a 8 guerre e un’altra terminerà molto presto, quella che pensavo fosse la più semplice, invece è la più difficile”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cerimonia di firma del Board of Peace in corso al Forum di Davos, riferendosi all’Ucraina. “29mila persone sono morte solo nell’ultimo mese, soprattutto soldati”, ha aggiunto.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha in programma di incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Forum economico di Davos intorno alle 13. Lo ha riferito ai giornalisti il portavoce presidenziale Serhiy Nikiforov, come riportato da Ukrinform.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “è in viaggio per Davos”. Lo ha riferito ai giornalisti il consigliere presidenziale per le comunicazioni di Kiev, Dmytro Lytvyn, come riportato da Ukrinform. Al Forum economico mondiale, il leader ucraino dovrebbe incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Il segretario della Nato Mark Rutte ha affermato che spera che i colloqui di pace per l’Ucraina si concludano presto, ma che probabilmente ciò non accadrà prima di aprile o maggio. Lo ha detto partecipando a una colazione organizzata dalla Victor Pinchuk Foundation e da EastOne al Forum economico mondiale di Davos, come riporta il Guardian.
Il segretario della Nato Mark Rutte ha affermato che gli Stati Uniti sono “veramente impegnati” a sostenere l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina. Lo ha detto partecipando a una colazione organizzata dalla Victor Pinchuk Foundation e da EastOne al Forum economico mondiale di Davos. Alla domanda se l’amministrazione Trump sia “veramente impegnata” a sostenere l’Ucraina, la sua indipendenza e la sua sicurezza, Rutte ha risposto: “Assolutamente sì, e non ne ho mai dubitato“. Rutte ha sottolineato i piani europei per sbloccare fondi per la difesa dell’Ucraina e i colloqui guidati dagli Stati Uniti su un accordo di pace, ma ha affermato che tali sforzi non daranno frutti immediati e che la Russia continua a lanciare attacchi con droni e missili contro l’Ucraina. “Quello che dobbiamo fare è tenere gli occhi puntati sull’Ucraina. Non perdiamo di vista l’obiettivo”, ha affermato. Rutte ha quindi detto che spera che i colloqui di pace per l’Ucraina si concludano presto, ma che probabilmente ciò non accadrà prima di aprile o maggio.
Steve Witkoff, l’inviato speciale degli Stati Uniti, ha affermato che i negoziati tra Ucraina e Russia per porre fine alla guerra si sono ora concentrati su “un unico problema”. Lo ha detto durante la colazione di oggi al Forum di Davos. Sono state discusse diverse versioni di tale questione, ha aggiunto, il che significa che il nodo “è risolvibile“. Lo riporta il Guardian.
L’inviato statunitense Steve Witkoff afferma che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando idee come una ‘zona esente da dazi’ per l’Ucraina che potrebbe aiutare lo sviluppo dell’industria in questo Paese devastato dalla guerra. “Il presidente ha parlato di una ‘tariff-free zone’ per l’Ucraina che, a mio avviso, potrebbe cambiare le carte in tavola”, ha detto Witkoff durante la colazione ucraina a margine del Forum di Davos. Witkoff ha rilasciato queste dichiarazioni prima di recarsi a Mosca, dove l’amministrazione Usa sta lavorando per raggiungere un accordo di pace che ponga fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Witkoff ha affermato che si recherà poi ad Abu Dhabi, dove si terranno gruppi di lavoro su questioni ‘military-to-military’ e “prosperità”.
Steve Witkoff, l’inviato speciale degli Stati Uniti, è intervenuto durante la colazione di oggi al Forum economico mondiale di Davos per affermare che sono stati fatti “molti progressi” nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. “È ora di finirla. Credo che ce la faremo“, ha detto Witkoff, che incontrerà oggi a Mosca il presidente russo Vladimir Putin. L’inviato Usa si è detto “incoraggiato” e “ottimista”.
La delegazione ucraina a Davos ha avuto una serie di importanti incontri per discutere di sviluppo economico, ricostruzione postbellica e garanzie di sicurezza. Lo riferisce Rbc-Ukraine citando il capo delegazione ucraina nei negoziati con gli Usa, Rustem Umerov. “Abbiamo incontrato i colleghi di BlackRock, una delle più grandi società di investimento americane al mondo, coinvolta nei piani di ricostruzione e ripresa economica dell’Ucraina“, ha affermato. Umerov ha inoltre dichiarato di aver incontrato i primi ministri di Norvegia e Qatar, e di aver avuto un dialogo separato con i partner americani, Jared Kushner e Steve Witkoff. “I temi principali sono lo sviluppo economico, la ripresa postbellica e le garanzie di sicurezza. Abbiamo informato i partner sui prossimi bombardamenti russi sulle infrastrutture civili, in particolare sulla situazione a Kiev, dove milioni di persone sono rimaste senza elettricità e riscaldamento a causa dei bombardamenti”, ha aggiunto.
Sull’Ucraina “deve essere per forza trovato un accordo dignitoso, anche perché poi l’Europa è costretta a puntare i piedi se ci fosse il tentativo di far vedere l’Ucraina sconfitta. Bisogna in qualche modo garantire la sicurezza futura dell’Ucraina, che è anche quella dell’Europa, e permettere all’Ucraina di uscire da questo confronto non sconfitta. Anche la Russia non deve essere mortificata“. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, allo ‘Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita’ su Rai1. “Trump, però, è nelle condizioni di poter condizionare Zelensky e anche Putin, perché la guerra costa tantissimo con prezzi enormi” in termini di “vite umane e dal punto di vista economico. Non è una cosa di settimane, ci vorrà ancora tempo. Bisogna essere molto prudenti”, ha aggiunto.