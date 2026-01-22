Gaza, Trump: "La guerra sta giungendo al termine, 59 Paesi sono impegnati per la pace"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaugurato il suo nuovo ‘Board of Peace‘ con una manciata di membri fondatori, ma ha offerto pochi dettagli sul suo mandato e su come il comitato funzionerà o potrebbe portare avanti gli sforzi per porre fine ai conflitti globali. Trump ha salutato il consiglio come “qualcosa di davvero, davvero unico per il mondo”. Intervenendo alla cerimonia per firmare lo statuto del consiglio, Trump ha affermato che potrebbe collaborare con le Nazioni Unite per risolvere le guerre non solo in Medio Oriente, dove la guerra tra Israele e Hamas a Gaza è stata la genesi del concetto. Ma non ha fornito dettagli su come il consiglio coopererà con le Nazioni Unite. Un certo numero di paesi, molti dei quali stretti alleati degli Stati Uniti, hanno espresso preoccupazione che Trump possa volere che il consiglio soppiantasse o rivaleggiasse con le Nazioni Unite e si sono rifiutati di firmare o sono rimasti vaghi. Trump ha riaffermato che il Consiglio per la Pace inizierà concentrandosi su Gaza, ma poi guarderà a livello globale.