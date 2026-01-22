Australia, giornata di lutto nazionale per le vittime dell'attentato a Bondi Beach: bandiere a mezz'asta in tutto il Paese

Giornata di lutto nazionale in Australia per rendere omaggio alle vittime dell’attentato a Bondi Beach del 14 dicembre scorso. Le bandiere sono state esposte a mezz’asta sul Sydney Harbour Bridge, sugli edifici governativi in tutta l’Australia e, ovviamente, a Bondi Beach. Gli australiani sono stati inoltre invitati a osservare un minuto di silenzio alle 19:01 per ricordare le vittime dell’attentato, nel quale Sajid e Naveed Akram (padre e figlio) hanno ucciso 15 persone durante le celebrazioni dell’Hanukkah ebraica.