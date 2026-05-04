Meloni: "Via soldati Usa da Italia? Scelta che non condividerei"

“Preoccupata dalla minaccia di Trump di far lasciare l’Italia ai soldati americani? Non so dire che cosa accadrà, come ho detto tante volte noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dell’Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché, chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti prima di lasciare il summit della Cpe a proposito dell’annuncio del presidente americano Donald Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. “Ci tengo a dire una cosa: l’Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L’Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto. Lo abbiamo fatto particolarmente in ambito Nato”, ha aggiunto Meloni.