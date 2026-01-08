Australia, premier Albanese annuncia commissione inchiesta su strage Bondi Beach

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato l’istituzione di una commissione di inchiesta dopo la strage avvenuta a Bondi Beach durante una celebrazione di Hanukkah, in cui sono morte 15 persone. L’inchiesta, guidata dall’ex giudice dell’Alta Corte Virginia Bell, analizzerà la diffusione e le cause dell’antisemitismo, le responsabilità legate all’attacco e formulerà raccomandazioni su sicurezza, coesione sociale e contrasto all’estremismo. Albanese ha definito l’episodio un attacco terroristico antisemita ispirato all’Isis, il più grave mai avvenuto in Australia. Il principale sospettato, Naveed Akram, deve rispondere di numerose accuse, tra cui omicidio e terrorismo. Il governo prevede inoltre nuove misure legislative, tra cui un ulteriore inasprimento delle leggi sulle armi e norme contro i predicatori dell’odio.