Spagna, treno deraglia in Catalogna: morto il macchinista

Il servizio ferroviario suburbano nella regione nord-orientale della Catalogna, in Spagna, è stato sospeso dopo lo schianto di un treno suburbano di Barcellona avvenuto nella tarda serata di martedì 20 gennaio che ha causato la morte del macchinista e il ferimento di almeno 37 persone, alcune delle quali sono in gravi condizioni.

Il treno suburbano si è schiantato nei pressi della città di Gelida, situata a circa 37 chilometri da Barcellona. I vigili del fuoco hanno dichiarato che la maggior parte dei feriti si trovava nel primo vagone del treno e che hanno evacuato tutti i passeggeri dal treno incidentato. Le squadre hanno lavorato tutta la notte per completare le operazioni di soccorso. Il treno ha colpito un muro di contenimento, che è crollato sui binari. Domenica 18 gennaio, in Andalusia, un treno ad alta velocità è deragliato scontrandosi con un altro convoglio. L’incidente ha causato almeno 42 morti e 150 feriti.