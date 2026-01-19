Spagna, deragliano due treni in Andalusia: almeno 39 morti

Tragedia ferroviaria in Spagna, dove domenica due treni sono deragliati sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, ad Adamuz, vicino Cordoba. Sono almeno 39 le vittime e decine i feriti. 75 quelli ricoverati in ospedale, dei quali 15 gravi. Un treno partito da Malaga e diretto a Madrid con 317 passeggeri è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio che transitava in direzione opposta diretto a Huelva con 200 persone a bordo, facendolo deragliare a sua volta. Due o tre vagoni sono poi precipitati in un terrapieno. L’incidente è avvenuto su un rettilineo. Le cause restano al momento sconosciute e saranno analizzate dalla commissione indipendente che indaga sugli incidenti ferroviari.