Spagna, treno contro un muro in Catalogna: morto il macchinista

Ancora un incidente ferroviario in Spagna. Un treno di pendolari, con passeggeri a bordo, si è schiantato contro un muro di contenimento che è crollato sui binari all’altezza della località di Gelida, in Catalogna. Lo riferiscono i media spagnoli. L’impatto ha provocato il deragliamento del treno. Secondo le prime informazioni, il macchinista sarebbe morto e ci sono almeno una quindicina di feriti. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando diverse squadre dei servizi di emergenza, dei vigili del fuoco e della polizia della Catalogna. Il muro di contenimento è crollato dopo una giornata di forti piogge in Catalogna e con molteplici incidenti registrati sulla rete ferroviaria. L’incidente è avvenuto lungo la tratta tra Gelida e Sant Sadurní, nella provincia di Barcellona. Ne dà notizia il giornale catalano La Vanguardia.

Due giorni fa il disastro di Adamus

Appena due giorni fa due treni dell’alta velocità si sono scontrati nel piccolo comune di Adamuz causando la morte di 41 persone e il ferimento di altre 150.