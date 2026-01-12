Iran, la tv di Stato mostra i corpi all'obitorio durante la repressione delle proteste

(LaPresse) La televisione di stato iraniana ha diffuso immagini che mostrano corpi in un obitorio, mentre gli attivisti affermano che il numero delle persone uccise nelle manifestazioni è di almeno 544. Il servizio televisivo afferma che le persone uccise e i cui corpi erano all’obitorio erano spettatori delle recenti proteste, tra cui “impiegati di banca”, “venditori ambulanti” e persone che andavano al supermercato. L’ufficio stampa degli attivisti per i diritti umani con sede negli Stati Uniti ha affermato che 496 dei morti erano manifestanti e 48 erano membri delle forze di sicurezza. Inoltre, più di 10.600 persone sono state arrestate nelle due settimane di proteste, hanno detto gli attivisti. L’agenzia fa affidamento sui sostenitori iraniani che effettuano controlli incrociati delle informazioni e si è comportata correttamente durante i precedenti disordini. Con Internet in Iran e le linee telefoniche interrotte, valutare le manifestazioni provenienti dall’estero è diventato più difficile. Il governo iraniano non ha fornito dati complessivi sulle vittime.