Iran, Trump: “L’esercito sta valutando opzioni molto forti”. Internet bloccato da oltre 80 ore – La diretta

Non si placa la tensione in Iran dove migliaia di persone continuano a manifestare contro il carovita e il governo di Teheran, rischiando anche la vita. Secondo l’agenzia Human Rights Activists News Agency, il bilancio è salito a 538 vittime e oltre 10.000 arresti anche se, con internet fuori uso e le linee telefoniche interrotte, è diventato più difficile avere notizie dirette delle proteste dall’estero. Il regime iraniano, intanto, prosegue con le violenze e con le minacce avvertendo che chiunque partecipi alle rivolte sarà considerato un “nemico di Dio”, un reato punibile con la pena di morte. Altre intimidazioni arrivano anche dagli Stati Uniti con Donald Trump che non esclude un intervento militare.

Proteste in Iran – La diretta di oggi 12 gennaio Inizio diretta: 12/01/26 07:00 Fine diretta: 12/01/26 23:00