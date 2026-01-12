Iran, Trump: “L’esercito sta valutando opzioni molto forti”. Internet bloccato da oltre 80 ore – La diretta

Non si placa la tensione in Iran dove migliaia di persone continuano a manifestare contro il carovita e il governo di Teheran, rischiando anche la vita. Secondo l’agenzia Human Rights Activists News Agency, il bilancio è salito a 538 vittime e oltre 10.000 arresti anche se, con internet fuori uso e le linee telefoniche interrotte, è diventato più difficile avere notizie dirette delle proteste dall’estero. Il regime iraniano, intanto, prosegue con le violenze e con le minacce avvertendo che chiunque partecipi alle rivolte sarà considerato un “nemico di Dio”, un reato punibile con la pena di morte. Altre intimidazioni arrivano anche dagli Stati Uniti con Donald Trump che non esclude un intervento militare.
Il blocco di internet in Iran va avanti ormai da oltre 80 ore. “Mentre l’Iran si sveglia, i dati mostrano che il blackout nazionale di internet ha superato le 84 ore”, scrive Netblocks in un aggiornamento di qualche ora fa. “Anni di ricerca sulla censura digitale indicano queste soluzioni alternative: Radio a onde corte/HAM, cell towers ai confini, terminali Starlink e satelliti Direct-to-Cell”, aggiunge il gruppo di monitoraggio.
Internet sarà presto ripristinato in Iran. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una riunione con diplomatici stranieri a Teheran, aggiungendo che il governo sta coordinando gli sforzi con le forze di sicurezza per raggiungere questo obiettivo. Lo riporta Al-Jazeera, che nonostante il blackout di internet in Iran ha potuto continuare a trasmettere. Il ministro ha aggiunto che “la situazione è ora sotto totale controllo” e ha affermato che la connettività sarà ripristinata anche nelle ambasciate e nei ministeri.
“Ci siamo sempre opposti all’ingerenza negli affari interni di altri Paesi e abbiamo sempre sostenuto che la sovranità e la sicurezza di tutti i Paesi dovrebbero ricevere piena protezione ai sensi del diritto internazionale. Ci opponiamo all’uso della forza o alla minaccia di ricorrere alla forza nelle relazioni internazionali. Chiediamo a tutte le parti di compiere ulteriori azioni che favoriscano la pace e la stabilità in Medioriente”. Lo ha dichiarato una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, rispondendo a una domanda a proposito delle proteste in Iran e delle minacce di un intervento del presidente Usa Donald Trump. Lo riporta il Global Times. “La Cina spera che il governo e il popolo iraniani possano superare le attuali difficoltà e mantenere la stabilità nazionale”, ha aggiunto la portavoce.
L’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas si sta preparando a proporre nuove sanzioni contro l’Iran a seguito della repressione governativa che, secondo quanto riferito, ha causato centinaia di vittime da quando sono scoppiate le proteste, quasi due settimane fa. “L’Ue ha già in vigore sanzioni radicali contro l’Iran – contro i responsabili di violazioni dei diritti umani, attività di proliferazione nucleare e il sostegno di Teheran alla guerra russa in Ucraina – e sono pronta a proporre ulteriori sanzioni in risposta alla brutale repressione dei manifestanti da parte del regime”, ha dichiarato Kallas a Politico.
Le manifestazioni sono state “alimentate e fomentate” da elementi stranieri e le forze di sicurezza “daranno la caccia” ai responsabili. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una riunione con diplomatici stranieri a Teheran. Lo riporta Al-JAzeera, che ha continuato a trasmettere dal Paese nonostante il blackout di internet e delle comunicazioni.
Le proteste nazionali in Iran “sono diventate violente e sanguinose per fornire una scusa” al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per intervenire. È quanto ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, parlando a diplomatici stranieri a Teheran, senza fornire alcuna prova a sostegno della sua affermazione.
Le sue parole giungono dopo che nel fine settimana gli attivisti hanno riferito di oltre 500 persone uccise nella repressione delle proteste, la maggior parte delle quali manifestanti. Le dichiarazioni di Araghchi sono state riportate dalla rete televisiva satellitare Al-Jazeera, finanziata dal Qatar, che nonostante il blackout di internet in Iran ha potuto continuare a trasmettere.
“L’Iran vuole negoziare, penso siano stanchi di essere maltrattati dagli Stati Uniti”. Così il presidente degli Usa Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, aggiungendo che la sua amministrazione è in trattativa per organizzare un incontro con Teheran.
“L’esercito sta valutando alcune opzioni molto forti” nei confronti dell’Iran. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a bordo dell’Air Force One. “Faremo una scelta – ha aggiunto – Stiamo valutando la situazione molto seriamente”.