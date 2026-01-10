Siria, Usa conducono “attacchi su larga scala” contro obiettivi Isis

Oggi 10 gennaio, intorno alle 12:30 ora di New York (le 18:30 in Italia), le forze del Comando Centrale degli Usa (CENTCOM) hanno condotto “attacchi su larga scala contro diversi obiettivi dell’ISIS in tutta la Siria“. Lo comunica sui social lo stesso Centcom, affermando che gli attacchi fanno parte dell’operazione ‘Hawkeye Strike’, lanciata e annunciata il 19 dicembre 2025 su ordine del presidente americano Donald Trump in risposta diretta all’attacco dell’Isis contro le forze statunitensi e siriane a Palmira del 13 dicembre in cui hanno perso la vita due soldati americani e un interprete civile statunitense. Un’operazione volta a “sradicare il terrorismo islamico” e “prevenire futuri attacchi e proteggere le forze americane e partner nella regione“, si legge ancora nel post.