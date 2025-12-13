Soldati Usa e Siria feriti in un attacco a Palmira

Le forze di sicurezza siriane e alcuni soldati americani sono stati attaccati durante un’ispezione congiunta sul campo nei pressi della città di Palmira, in Siria. Una fonte della sicurezza, che ha parlato con l’agenzia Sana, ha riferito che due membri del personale di sicurezza siriano e diversi soldati americani sono rimasti feriti nell’episodio, mentre l’aggressore è stato ucciso. La fonte ha aggiunto che non sono disponibili ulteriori informazioni sulle ragioni o sui dettagli di quanto successo. Stando a quanto riferito, l’autostrada internazionale Deir ez-Zor-Damasco è stata temporaneamente chiusa al traffico a seguito dell’attacco e che sono in corso intensi pattugliamenti aerei sulla zona. In seguito all’incidente, elicotteri statunitensi sono intervenuti per evacuare i feriti alla base aerea di Al-Tanf.

Osservatorio siriano diritti umani: “Tre feriti”

L’Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, ha affermato che almeno tre persone sono rimaste ferite nella sparatoria. Ha aggiunto che l’aggressore era un membro delle forze di sicurezza siriane. Gli Stati Uniti hanno centinaia di soldati schierati nella Siria orientale come parte di una coalizione che combatte lo Stato Islamico. L’Isis è stato sconfitto in Siria nel 2019, ma le cellule dormienti del gruppo continuano a compiere attacchi mortali nel Paese. Le truppe statunitensi hanno mantenuto una presenza in diverse parti della Siria, compresa la guarnigione di Al-Tanf nella provincia centrale di Homs, per addestrare altre forze nell’ambito di un’ampia campagna contro l’Isis.