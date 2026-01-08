Crans-Montana, a Genova i funerali di Emanuele Galeppini. Il vescovo: “Chiediamo giustizia e verità”

È arrivato in questi minuti nella chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse a Genova il feretro di Emanuele Galeppini, diciassettenne tra le vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. All’arrivo per le esequie la benedizione dell’arcivescovo di Genova. Chiesa gremita tra familiari e amici stretti del ragazzo, il feretro sull’altare della chiesa è coperto da un cuscino di rose candide.

Avvocati preparano richiesta risarcimento a Comune

L’avvocato ginevrino Romain Jordan che rappresenta oltre 20 delle famiglie vittime dell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, intende presentare una richiesta di risarcimento danni contro il Comune. “Abbiamo già iniziato a lavorare su una richiesta di risarcimento danni da parte dello Stato. Prepareremo una causa civile e quantificheremo i danni al momento opportuno”, ha affermato, come riporta Srf. L’avvocato ginevrino ritiene che il comune di Crans-Montana dovrà farsi carico di gran parte dei costi derivanti dal disastroso incendio. Gli esperti ritengono che le eventuali polizze assicurative sottoscritte dal Comune difficilmente saranno sufficienti a coprire tutti i costi. Crans-Montana disponeva di un capitale proprio di circa 160 milioni di franchi svizzeri alla fine del 2024. Questo capitale potrebbe essere utilizzato anche per risarcire i danni. Non è ancora chiaro se il comune di Crans-Montana possa essere ritenuto responsabile dell’incendio. La procura del Vallese non ha ancora esteso l’indagine penale al comune.

Abodi: “Tragedia che si doveva evitare, erano figli d’Italia”

Una tragedia che “si doveva evitare”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ai microfoni di Rai Isoradio nel programma ‘Da Casello a Casello’ condotto da Camilla Ferranti, a proposito della strage di Capodanno a Crans Montana. “Non c’è commento, dobbiamo continuare con sincerità e profondità tutti insieme. Perchè su certi valori non ci si divide, dobbiamo imparare a far valere le ragioni che ci accomunano e non che ci dividono. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza drammatica, traumatica e devastante, anche per chi non è stato toccato. È come se fossero dei figli d’Italia. Questo deve far capire quanto la vita deve essere preservata attraverso il rispetto delle regole e delle persone”, ha aggiunto.

Metsola domani in Svizzera a cerimonia per le vittime

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola parteciperà alla cerimonia commemorativa ufficiale in onore delle vittime dell’incendio di Crans-Montana a Martigny, in Svizzera, domani alle 13:45. Lo si apprende da un portavoce dell’Eurocamera. Tra gli altri partecipanti attesi figurano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier belga Bart de Wever e il Granduca di Lussemburgo Guglielmo V.

Vescovo Genova: “Con fiducia chiediamo giustizia e verità”

“La morte di Emanuele, di questi ragazzi, ci lascia storditi e increduli. Il primo pensiero è per Emanuele, per l’interruzione dei sogni e della sua vita. Penso ai suoi genitori, i parenti gli amici e a tutti noi, partecipi di questo stordimento: questa morte colpisce tutti, ci spinge a riflettere e ricercare un senso a questa perdita”. Sono le parole di monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, pronunciate nel corso delle esequie di Emanuele Galeppini, genovese tra le giovanissime vittime della strage di Capodanno a Crans Montana. “Quando si soffre e si soffre molto e si ha forse la sensazione che Dio ci abbia lasciati soli – ha aggiunto – La fede non è argomento consolatorio ma certezza che Dio è con noi quando ci sentiamo soli. Emanuele è con noi e Dio è con noi”. “Con fiducia chiediamo la giustizia faccia il suo corso, la verità emerga e venga fatta luce su eventi così tanto dolorosi”, ha concluso l’arcivescovo.

Il ricordo del fratello: “Eri mio esempio, giocherò anche per te”

Il ricordo del fratellino di Emanuele. “Ciao Ema – dice al microfono – per me eri tutto il mio esempio e il mio migliore amico. Mi manchi tantissimo le risate e i giochi insieme. Continuerò a giocare anche per te. Ti voglio bene per sempre”. “Ema – dice la nonna – ti dicevo: se farai come tuo papà e tuo nonno io tra 5 anni potrei essere già bisnonna. ‘Impossibile’ mi dicevi ‘tu hai solo 56 anni, nonna’. Col nonno avevi un rapporto protettivo lo sgridavi quando lo vedevi fumare. Lo volevi alle tue gare di golf. Voglio farti la mia prima preghiera, la più importante. Ora che sei in cielo proteggi la tua mamma il tuo papà e tuo fratello. Allevia il loro dolore così grande e fa che trovino po’ di conforto ora che loro cuore è diviso tra cielo e terra”.

Le zie: “Quando sei nato facevamo a gara per tenerti in braccio”

Lunghi minuti di silenzio e al termine un applauso silenzioso e composto. È un ricordo gonfio di lacrime e di commozione quello che familiari e amici hanno voluto testimoniare questa mattina nel corso dei funerali di Emanuele Galeppini, il 17enne genovese morto nella strage di Crans-Montana in Svizzera. C’è il ricordo dello zio, della nonna e del fratellino più piccolo, le amiche più strette della famiglia, nelle parole che risuonano dall’altare della chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse, affacciata sul mare, dove si svolgono le esequie celebrate dall’arcivescovo Marco Tasca. Con la voce rotta, una famiglia e gli affetti più cari si sono stretti a Edoardo e Beatrice, mamma e papà di Emanuele. L’ironia, i valori dello sport di cui il 17enne golfista era una giovane promessa, e ancora i ricordi di infanzia e dei momenti passati insieme. “Abbiamo fatto a gara per chi ti avrebbe preso in braccio per primo quando sei nato”, ricorda una delle zie. “Proverò a non chiedermi perché sei stato portato via ma proverò a cercare il tuo indirizzo tra le stelle”. “La tua presenza, ironia e sorriso saranno sempre con noi. Questi ricordi oggi mi fanno piangere ma mi faranno ridere un futuro”, aggiunge un’altra zia.