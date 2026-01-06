Yemen, turisti italiani bloccati a Socotra: domani il primo volo verso Gedda

La compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre domani un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere lo stop dei voli nell’isola di Socotra. Lo rende noto la Farnesina. Sono oltre 80 gli italiani bloccati da giorni sull’isola dell’Oceano indiano appartenente allo Yemen. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Stato della della Penisola arabica, continua a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e sta premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo.

Dal 2018 Socotra si trova sotto il controllo del Consiglio transitorio del Sud (STC), gruppo separatista appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti e in contrasto con il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, sostenuto dall’Arabia Saudita. Gli scontri tra STC e forze governative hanno comportato anche la chiusura dello spazio aereo sull’isola dal 1° gennaio, bloccando il rientro di oltre 400 turisti stranieri. Il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina riporta come i viaggi in Yemen, compresa l’isola di Socotra, siano assolutamente sconsigliati.