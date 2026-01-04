Yemen, forze sostenute dall'Arabia Saudita si sono estese a Mukalla: riconquistata la città

Le forze sostenute dall’Arabia Saudita si sono diffuse domenica a Mukalla, in Yemen, dopo aver riconquistato la città portuale, conquistata dai separatisti del sud il mese scorso. Il capoluogo della provincia di Hadramout è stato riconquistato dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale dopo giorni di attacchi aerei sauditi. Le forze sono state viste anche guidare nei pressi e all’esterno dell’aeroporto al-Rayyan di Mukalla. Le tensioni sono aumentate dopo che il STC si è insediato il mese scorso nei governatorati di Hadramout e Mahra e ha conquistato una regione ricca di petrolio. Ciò ha spinto fuori dal Paese le forze affiliate alle Forze dello Scudo Nazionale, allineate alla coalizione guidata dall’Arabia Saudita nella lotta contro i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran. Lo Yemen è in preda alla guerra civile da oltre un decennio, con gli Houthi che controllano gran parte del nord e la coalizione guidata dall’Arabia Saudita che sostiene il governo riconosciuto a livello internazionale nel sud.