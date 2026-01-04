Siria, aerei britannici e francesi attaccano depositi di armi dell'Isis

Aerei britannici e francesi hanno effettuato un attacco congiunto contro una struttura sotterranea usata dallo Stato Islamico in Siria. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa britannico. Bombe guidate sono state utilizzate per colpire i tunnel di accesso al sito, situato nella regione montuosa vicino all’antica città di Palmira. La Gran Bretagna e la Francia fanno parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti che da oltre un decennio combatte i militanti dell’Isis. Il governo siriano non ha rilasciato alcuna dichiarazione. La Siria ha aderito alla coalizione anti-Isis alla fine dello scorso anno. Nonostante la sconfitta in Siria nel 2019, le cellule dormienti di Daesh continuano a compiere attacchi in Siria e Iraq, dove gli estremisti avevano preso il potere, instaurando un califfato in ampie parti dei due paesi.