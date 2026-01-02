Crans-Montana: da Le Constellation al Cocoanut Grove, i più gravi incendi nei locali notturni

La notte di Capodanno si è trasformata in tragedia nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, dove un incendio scoppiato nel bar-discoteca La Constellation ha causato almeno 47 morti e oltre 100 feriti, secondo le autorità. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno del locale affollato, riaccendendo l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza antincendio in spazi chiusi destinati all’intrattenimento. Nel corso degli anni, incendi in bar, discoteche e sale da concerto hanno provocato alcuni dei più gravi disastri civili, spesso aggravati da materiali infiammabili, sovraffollamento e dall’uso di effetti pirotecnici.

Qui alcuni degli incendi più gravi che hanno colpito i locali notturni: