India, incendio in un night club a Goa: almeno 25 morti e 6 feriti

Almeno 25 persone sono morte in un tragico incidente avvenuto in un night club nel villaggio di Arpora, nel nord di Goa, in India, a seguito dell’esplosione di una bombola del gas.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione avvenuta poco dopo la mezzanotte avrebbe innescato un violento incendio che ha rapidamente avvolto i locali del night club. Il primo ministro di Goa, Pramod Sawant, giunto sul posto poche ore dopo la tragedia, ha precisato che la maggior parte delle vittime erano membri del personale di cucina, tra cui tre donne. Tra i deceduti figurano anche “tre o quattro turisti”, rimasti intrappolati all’interno del locale.

Sawant ha inoltre spiegato che tre persone sono morte a causa delle gravi ustioni, mentre le altre vittime sarebbero decedute per soffocamento dovuto al fumo sprigionato dall’incendio. Tutti i corpi sono stati recuperati. Sono 6 i feriti, le loro condizioni sono stabili.

Il nodo della sicurezza antincendio

Il primo ministro ha sottolineato che, secondo le prime informazioni disponibili, il locale non rispettava le norme di sicurezza antincendio previste dalla legge. Questo elemento potrebbe rivelarsi cruciale nelle indagini, già avviate dalle autorità per accertare eventuali responsabilità.

Il capo della polizia di Goa, Alok Kumar, ha confermato che le fiamme sono state innescate proprio dalla detonazione di una bombola, probabilmente utilizzata nella cucina del locale. Almeno 100 persone si trovavano sulla pista da ballo del locale quando è scoppiato l’incendio e diverse si sono precipitate nella cucina sottostante nel caos, rimanendo intrappolate insieme al personale.

Indagini in corso

Le autorità stanno ora raccogliendo testimonianze e verificando la documentazione del night club per chiarire le cause esatte dell’esplosione e accertare eventuali negligenze. Le squadre di emergenza hanno lavorato per ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e i numerosi turisti presenti nella regione, uno dei centri più frequentati della vita notturna di Goa.