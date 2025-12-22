Attentato a Mosca, generale russo ucciso da una bomba sotto la sua auto

(LaPresse) Un generale russo è stato ucciso dopo che un ordigno esplosivo è esploso sotto la sua auto nel sud di Mosca. Il Tenente Generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione di Addestramento Operativo dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe, è morto a causa delle ferite riportate, come dichiarato dal portavoce ufficiale del Comitato Investigativo russo. “Gli inquirenti stanno seguendo numerose piste di indagine sull’omicidio. Una di queste è che il crimine sia stato orchestrato dai servizi segreti ucraini”, è stato poi aggiunto.