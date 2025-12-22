Ucraina, Witkoff: “Russia resta impegnata a raggiungere pace”

Vladimir Putin rifiuta la proposta americana di un incontro a tre con gli ucraini, ma apre a riprendere il dialogo col presidente francese Macron. Il fine settimana diplomatico in Florida, che molti speravano potesse segnare la svolta definitiva per la fine del conflitto in Ucraina, si chiude con il no di Mosca a un trilaterale con Washington e Kiev. Secondo il Cremlino, “le modifiche al piano di pace Usa introdotte dall’Ucraina e dall’Europa stanno ritardando il raggiungimento degli accordi”. I nodi restano il Donbass e le garanzia di sicurezza. “La Russia rimane pienamente impegnata a raggiungere la pace”, ha assicurato però l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff. Intanto, sul campo, si combatte nella regione di Sumy: l’Ucraina ha denunciato il rapimento di 50 civili da parte delle truppe russe.
“Gli investigatori stanno seguendo numerose piste relative all’omicidio” del tenente generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione addestramento operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe, morto a seguito dell’esplosione di un ordigno sotto la sua auto avvenuta stamattina a Mosca, e “una di queste” piste “è che il crimine sia stato orchestrato dai servizi segreti ucraini”. Lo ha dichiarato Svetlana Petrenko, portavoce ufficiale della Commissione Investigativa russa.
Un generale russo è stato ucciso stamattina dopo che un ordigno è esploso sotto la sua auto nella zona sud di Mosca. Lo ha annunciato Svetlana Petrenko, portavoce ufficiale della Commissione Investigativa russa, spiegando che si tratta del tenente generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione addestramento operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe.
Moli e navi danneggiati a seguito di un attacco con droni nel villaggio di Volna, nel distretto di Temryuk, in Russia. Lo riferisce su Telegram il quartier generale delle operazioni di emergenza della regione di Krasnodar. “Nel villaggio di Volna, distretto di Temryuk, due ormeggi e due imbarcazioni sono stati danneggiati da un attacco con droni – si legge – Tutte le persone a bordo delle imbarcazioni sono state evacuate. Non si sono verificati feriti tra l’equipaggio o il personale a terra. Sugli ormeggi, i danni hanno provocato incendi di dimensioni variabili tra 1.000 e 1.500 metri quadrati. Sono attualmente in corso le operazioni antincendio. I servizi di emergenza e speciali sono sul posto”.
“La Russia rimane pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina”. Lo scrive su X l’inviato speciale di Donald Trump Steve Witkoff dopo gli incontri del weekend a Miami. “La Russia apprezza profondamente gli sforzi e il sostegno degli Stati Uniti per risolvere il conflitto ucraino e ristabilire la sicurezza globale”, aggiunge Witkoff.
“Negli ultimi due giorni in Florida, l’inviato speciale russo Kirill Dmitriev ha tenuto incontri produttivi e costruttivi con la delegazione americana per portare avanti il piano di pace del presidente Trump sull’Ucraina”, ha scritto Witkoff in un post su X, precisando che “la delegazione americana comprendeva l’inviato speciale Steve Witkoff, Jared Kushner e Josh Gruenbaum, membro dello staff della Casa Bianca”.