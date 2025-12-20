Tensioni Usa-Venezuela: sequestrata nave al largo dei Caraibi

Secondo tre funzionari statunitensi citati da Abc News, la guardia costiera degli Stati Uniti ha intercettato e sequestrato un’imbarcazione al largo delle coste del Venezuela, nelle acque internazionali del Mar dei Caraibi. La nave presa di mira è soggetta a sanzioni da parte di Washington. Due funzionari hanno riferito a Nbc News che la Guardia Costiera statunitense ha preso l’iniziativa, mentre l’esercito è sopraggiunto con elicotteri.

Usa-Venezuela, cosa sta succedendo

La tensione è cresciuta dopo che le forze statunitensi, su ordine di Donald Trump, hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Trump ha poi scritto sul suo social Truth che Caracas sta usando il petrolio per finanziare il traffico di droga e altri crimini e ha promesso di continuare il rafforzamento militare fino a quando il Paese non darà agli Usa petrolio, terre e beni.

Il rafforzamento militare statunitense è stato accompagnato da una serie di attacchi militari contro imbarcazioni in acque internazionali nei Caraibi e nel Pacifico orientale. Gli attacchi sono stati ‘difesi’ dal presidente Usa e presentati come un successo. “Hanno impedito a carichi di droga di raggiungere le coste americane”, ha affermato Trump.