Gaza, Netanyahu incontrerà Trump a Mar-a-Lago il 29 dicembre

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arriverà a Miami il 28 dicembre e incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi principali consiglieri presso il resort presidenziale di Mar-a-Lago il giorno successivo. Lo comunica l’ufficio di Netanyahu . Il suo rientro è previsto per il 1° gennaio e il suo rientro in Israele il giorno successivo. Sul tavolo il piano di pace della Casa Bianca per Gaza. Mercoledì l’esercito israeliano ha ha fatto sapere di aver ucciso un terrorista che aveva oltrepassato la Linea Gialla nella Striscia nei pressi di Jabalia.

Media: “Usa annunceranno ‘Consiglio per pace’ di Gaza a fine mese”

Gli Stati Uniti prevedono di annunciare formalmente alla fine di questo mese l’istituzione del ‘Board of Peace’, l’organo internazionale incaricato di supervisionare la gestione di Gaza nell’ambito del piano di pace di Washington per la Striscia. Lo ha riferito a Times of Israel un alto funzionario europeo informato sulla questione, secondo cui i responsabili che stanno lavorando alla seconda fase del piano — in coordinamento con Israele, gli Stati Uniti e altri Paesi mediatori — avevano inizialmente ricevuto dagli americani una data precisa a metà dicembre per l’annuncio del Board. “Quella data è poi scomparsa”, ha dichiarato il funzionario, aggiungendo che Washington ha ora indicato che “forse non sarà così presto”. Da allora, la tempistica prevista si è spostata verso la fine del mese, durante la visita del primo ministro Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti, dove incontrerà il presidente Donald Trump per discutere l’avanzamento del piano. Una volta annunciato il Board of Peace, che sarà guidato da Trump, l’organismo, ha spiegato il funzionario, annuncerà un “comitato esecutivo” intermedio, che a sua volta nominerà il comitato di tecnocrati palestinesi incaricato di supervisionare la gestione quotidiana della Striscia.

Idf arresta 100 palestinesi in operazioni in Cisgiordania

Intanto l’esercito israeliano ha lanciato un blitz su larga scala in Cisgiordania nelle prime ore della giornata, arrestando più di 100 palestinesi, tra cui leader politici ed ex prigionieri. Gli arresti sono stati effettuati nelle città di Nablus, Salfit, Jenin, Tulkarem, Qalqilya e Gerico, nonché le città di Al-Eizariya e Abu Dis, a est di Gerusalemme. Secondo l’agenzia di stampa Anadolu, le forze israeliane hanno arrestato 50 palestinesi a Nablus, 15 a Salfit, 13 a Gerico e altri 20 a Gerusalemme Est, alcuni dei quali sono stati rilasciati dopo interrogatori sul campo.