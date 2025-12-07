Gaza, Netanyahu: "Presto passeremo alla 'fase due' del cessate il fuoco"

(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che si aspetta di passare presto alla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza, ma ha avvertito che le “negazioni” sarebbero “altrettanto difficili” quanto la prima fase. “Abbiamo finito la prima parte, come sapete, la fase uno. Ci siamo quasi… E poi prevediamo a breve di passare alla seconda fase che è più difficile, o altrettanto difficile”, ha detto dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Nella prima fase del piano di pace in 20 punti del presidente americano Donald Trump, i combattimenti si sono fermati e decine di ostaggi tenuti a Gaza sono stati scambiati con centinaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. La scorsa settimana Israele ha inviato una delegazione in Egitto per colloqui sulla restituzione dei resti dell’ultimo ostaggio. La seconda fase prevede lo spiegamento di una forza di sicurezza internazionale a Gaza, la formazione di un nuovo governo tecnocratico per il territorio, il disarmo di Hamas e un eventuale ritiro delle forze israeliane.