Giappone, il boato del terremoto ripreso dalle telecamere di sicurezza

Almeno 33 persone sono rimaste ferite per il terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il Giappone intorno alle 23:15 di lunedì al largo della costa di Aomori, la prefettura più settentrionale dell’isola principale di Honshu. Uno tsunami di oltre 60 cm sopra il livello della marea è stato misurato nel porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, prima che tutti gli allarmi tsunami fossero revocati.

L’elettricità è stata interrotta in centinaia di case, ma è stata in gran parte ripristinata questa mattina. Il Giappone sta valutando i danni e mettendo in guardia la popolazione dal rischio di scosse di assestamento. Nelle immagini il momento del sisma ripreso da alcune videocamere di sorveglianza e i danni ad alcuni edifici.