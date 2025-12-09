Accesso Archivi

Giappone, il boato del terremoto ripreso dalle telecamere di sicurezza

LaPresse
Almeno 33 persone sono rimaste ferite per il terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il Giappone intorno alle 23:15 di lunedì al largo della costa di Aomori, la prefettura più settentrionale dell’isola principale di Honshu. Uno tsunami di oltre 60 cm sopra il livello della marea è stato misurato nel porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, prima che tutti gli allarmi tsunami fossero revocati.

L’elettricità è stata interrotta in centinaia di case, ma è stata in gran parte ripristinata questa mattina. Il Giappone sta valutando i danni e mettendo in guardia la popolazione dal rischio di scosse di assestamento. Nelle immagini il momento del sisma ripreso da alcune videocamere di sorveglianza e i danni ad alcuni edifici.