lunedì 8 dicembre 2025

Terremoto al largo del Giappone, magnitudo 7.2: allerta tsunami

Un avviso di allerta tsunami in tv dopo il terremoto di magnitudo 7.2 al largo delle coste del Giappone l’8 dicembre 2025 (foto AP/Yomiuri Shinbun)
Il sisma con epicentro a circa 50 chilometri sotto la superficie del mare. Controlli di sicurezza in corso sulle centrali nucleari

L’Agenzia Meteorologica Giapponese ha dichiarato che un potente terremoto si è verificato al largo della costa settentrionale del Giappone. È stata emessa un’allerta tsunami per onde fino a 3 metri di altezza. L’agenzia ha indicato che il sisma, di magnitudo 7,2, si è verificato al largo delle coste di Aomori e Hokkaido.

Controlli sulle centrali nucleari

Il terremoto si è verificato al largo della costa di Hokkaido, vicino alla città costiera di Aomori, con un epicentro a circa 50 chilometri sotto la superficie del mare. La tv pubblica Nhk ha riferito che le centrali nucleari della regione sono al momento sottoposte a controlli di sicurezza.

