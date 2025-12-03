Caso Epstein, pubblicate le foto inedite della villa e della sua isola privata

I membri democratici della commissione di Vigilanza della Camera degli Stati Uniti hanno reso pubblici una serie di nuove foto e video di Little Saint James, l’isola caraibica un tempo appartenuta a Jeffrey Epstein, teatro dei traffici sessuali dell’ex finanziere.

Le tante camere da letto e una poltrona da dentista

Le immagini mostrano diverse camere da letto, bagni e quella che sembra una poltrona da dentista in una stanza, con mascherine alle pareti, oltre a un telefono fisso con alcuni nomi scritti sui tasti di chiamata rapida, tra cui Darren, Rich, Mike, Patrick e Larry. Nelle immagini compaiono anche i giardini e la piscina della villa di Epstein e una foto mostra uno studio con una lavagna sulla quale compaiono le parole: “potere”, “inganno”, “complotti” e “politico”.

“Sguardo inquietante su mondo di Epstein”

“Queste nuove immagini offrono uno sguardo inquietante sul mondo di Jeffrey Epstein e della sua isola. Stiamo pubblicando queste foto e video per garantire la trasparenza pubblica nella nostra indagine e per contribuire a ricostruire il quadro completo degli orribili crimini di Epstein”, ha dichiarato in una nota il deputato Robert Garcia, il principale esponente democratico della commissione. La pubblicazione delle nuove immagini fa seguito alla legge bipartisan promulgata dal presidente Trump che obbliga il dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i documenti relativi a Epstein in suo possesso. Si tratta dei cosiddetti ‘Epstein files’, che potrebbero essere pubblicati tra pochi giorni.