Caso Epstein, Camera Usa approva la legge per pubblicare i file

Il disegno è passato con 427 voti favorevoli e uno solo contrario

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, con 427 voti favorevoli e un solo voto contrario, il disegno di legge che chiede al dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i file riguardanti le indagini su Jeffrey Epstein. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Il voto ha rappresentato il culmine di una crociata bipartisan condotta dal deputato repubblicano Thomas Massie e dal collega democratico Ro Khanna, che fino a domenica aveva incontrato una forte resistenza da parte del presidente Donald Trump, il quale aveva ripetutamente insistito sul fatto che l’attenzione sui dossier Epstein fosse una “bufala” promossa dai Democratici. Prima del voto, lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson ha annunciato che avrebbe appoggiato il disegno di legge, pur continuando a sostenere che ci sono problemi nel testo che dovranno essere affrontati al Senato prima che diventi legge.

Dopo che stava diventando sempre più chiaro che avrebbe potuto perdere il voto alla Camera, Trump ha cambiato idea domenica, esortando i Repubblicani in un post sui social media a sostenere il disegno di legge, che obbligherebbe i funzionari del Dipartimento di Giustizia a divulgare tutti i documenti, le comunicazioni e i materiali investigativi non classificati relativi alle indagini e al procedimento giudiziario contro Epstein in loro possesso. Il presidente statunitense ha dichiarato lunedì che firmerà il disegno di legge se arriverà sulla sua scrivania.

Legge sui file Epstein, possibile già oggi l’ok in Senato

Il leader della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, ha affermato che il disegno di legge approvato dalla Camera potrebbe ricevere l’ok dal Senato già oggi. “E’ una possibilità. Vedremo cosa diranno i Democratici”, ha affermato. A sua volta, il leader della minoranza dem, Chuck Schumer, ha annunciato che avrebbe proposto l’approvazione della norma all’unanimità.

Secondo Thune, il disegno probabilmente non verrà modificato dal Senato, nonostante le insistenze delo speaker della Camera, Mike Johnson, affinché il testo venga emendato. “Penso che quando una legge esce dalla Camera con 427 voti favorevoli e un contrario, e il presidente ha detto che lo firmerà, non sono sicuro che sia possibile modificarlo”, ha detto Thune ai giornalisti.

Trump minaccia una giornalista di Abc

Durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, Donald Trump ha offeso una giornalista di Abc che le aveva posto delle domande proprio sul caso Epstein. “Sei una persona e una giornalista terribile”, ha detto il leader di Washington insistendo di non avere “nulla a che fare” con i traffici sessuali del finanziere. “Siete un azienda schifosa” e “dovrebbero togliervi la licenza” di trasmissione, ha minacciato il presidente.