New York, arresti durante una protesta contro l'ICE a Manhattan

Sabato diverse persone sono state arrestate durante una manifestazione contro l’ICE, Immigration and Customs Enforcement, nella zona sud di Manhattan, a New York. Le riprese video della WABC TV mostrano i manifestanti con cartelli in mano che cantano e gridano contro la polizia. Alcuni sono stati caricati sui furgoni. Secondo gli agenti, le persone in protesta hanno bloccato strade, edifici e uscite nella zona di Canal Street e dintorni. WABC ha riferito che i manifestanti hanno dichiarato di voler impedire un altro raid su larga scala dell’ICE, almeno due dei quali sono stati condotti in zona nel corso dell’ultimo mese. Il team di transizione del sindaco eletto di New York City, Zohran Mamdani, ha definito i raid sull’immigrazione “crudeli e disumani”.